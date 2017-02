LIVE TMW - Milan, Montella: "E' un momento difficile, ko immeritato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Finisce qui la conferenza di Montella.

Sull'Europa: "Se continuiamo a perdere non ci arriveremo. Metterei però la firma a giocare sempre in questo modo. Non credo che si possa perdere tante partite giocando cosi".

Sulla lucidità: "La cattiveria c'è, la voglia di migliorare c'è. Non sono calciatori che in passato hanno fatto tanti gol e quindi devono migliorare in questo senso".

Su Bacca e Lapadula: "Non li ho messi insieme perchè altrimenti non avremmo avuto chi a centrocampo portasse la palla in avanti. Perchè alla Samp sono organizzati".

Su Suso: "Non è partito benissimo ma è sempre un giocatore pericoloso, difficile da fronteggiare".

Sul perchè non segna: "Quando si perde si ha sempre torto, per me è difficile spiegarlo. Creiamo tanto, non abbiamo concesso nulla, solo un'azione nel primo tempo. Voglio pensare che sia anche un pò il fato che non ci stia dando una mano".

Su Bacca: "La squadra crea e probabilmente è uscito arrabbiato dal campo e non so con chi ce l'avesse. Forse ce l'aveva con lui stesso".

Sulla società: "Non c'entra nulla, la colpa è mia e dei giocatori".

Sulla gara: "E' un momento difficile, perchè è difficile accettare la terza sconfitta di fila, c'è amarezza. Abbiamo avuto padronanza della gara. Abbiamo creato 5-6 palle gol nette, ma ovvio che bisogna migliorare nella finalizzazione e nella scelta degli ultimi trenta metri. Sta crescendo in mentalità la squadra, è un momento transitorio ma la sconfitta è immeritata. Risultato ingiusto".

Il Milan perde contro la Sampdoria a San Siro, ne parla il tecnico rossonero Vincenzo Montella in conferenza stampa.