LIVE TMW - Napoli, Sarri; "Sono arrabbiato. Kalinic? Non ho visto"

Fonte: Dal nostro inviato, Marco Frattino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

00.10 - Terminata la conferenza stampa.

Quanto preoccupa la ripetitività degli errori difensivi? “Il gol di Defrel col Sassuolo era meno rimediabile, quello di Zarate era più rimediabile. La palla era più lenta, bastava essere più stretti nella linea per poter intervenire. Se ci fosse grande ripetitività negli errori, sarebbe facile intervenire. Ma noi abbiamo una grande varietà di cazzate (ride, ndr). Quindi è più difficile, possiamo parlare dei singoli o meno. Ma alla base c’è che servirebbe una rabbia feroce, a noi un po' ci manca. la cosiddetta 'cazzimma'. È una squadra che dà molta più importanza alla qualità del fattore offensivo, piuttosto che una certa attenzione in fase difensiva. In qualche frangente, servirebbe qualcosa di diverso. Ma veder giocare il Napoli è piacevole, fa un calcio divertente. Soprattutto se sfidiamo una squadra che gioca come la Fiorentina stasera. Abbiamo caratteristiche secondo cui c’è la sensazione che avremmo potuto fare qualche punto in più”.

Qualcuno ha disatteso le sue disposizioni tattiche? “Nella partita è chiaro che qualcosa si perde, a centrocampo abbiamo perso le posizioni con facilità. Abbiamo concesso ripartenze, sulle seconde palle avevamo un calciatore tra le linee e noi non arrivavamo con i tempi giusti. La linea difensiva ha molte più attenuanti dei centrocampisti”.

Sei più insoddisfatto di non aver vinto o soddisfatto di averla pareggiata alla fine? “Non mi baso tanto sul risultato, ma la squadra spesso dà la sensazione che esce dal campo con meno risultati rispetto a quanto proposto in campo”.

Il pari equivale a una sconfitta? “Forse a Napoli sì” (ride, ndr).

Come ha interpretato la sfida? "Fiorentina-Napoli o Napoli-Fiorentina è sempre una gara godibile, per uno spettatore neutrale è stato godibile come l’anno scorso”.

Problemi senza Albiol e Koulibaly? Cosa ne pensa della mancata espulsione di Kalinic? "I due difensori sono quelli col maggior minutaggio fin dalla passata stagione, sono di grande affidabilità. Poi abbiamo preso gol su punizione con una deviazione e gol da trenta metri, è difficile pensare in questo caso che un difensore potesse fare meglio. Su Zarate, chi poteva fare meglio era l'esterno di sinistra. Prendiamo gol che sono di triplice versione, quindi difficili da valutare e correggere. In certi momenti abbiamo la testa leggerina rispetto alla situazione. La mancata espulsione di Kalinic? Dalla panchina non avevo visto nemmeno se ci fosse stato il contatto, l'interpretazione era chiara: rigore o simulazione. Poi Orsato mi ha detto che Zarate è scivolato".

Mister, quanto è arrabbiato per il risultato? "L'arrabbiatura è dovuta perché siamo andati in vantaggio a Firenze nella ripresa, poi abbiamo subito gol dopo 50 secondi. Non mi è andata giù, Bernardeschi ha fatto un gol straordinario ma dopo 40 metri palla al piede. E' l'episodio che meno riesco a digerire, la gara è stata dura, la Fiorentina ha fatto bene. Ha giocato con determinazione dopo due sconfitte, la gara s'è complicata. Ne siamo venuti fuori al 4' di recupero, siamo stati sfortunati ma non è così. Il pari è stato meritato. La rabbia è per i gol presi, incassati per un misto tra bravura avversaria e nostre cazzate. Alla fine se si guarda bene l'azione, qualcosa di nostro ci stiamo mettendo. Dobbiamo crescere nella gestione di certe gare".

23.58 - Amici di Tuttomercatoweb.com, buonasera! A breve Maurizio Sarri commenterà la prestazione del Napoli contro la Fiorentina.