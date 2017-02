LIVE TMW - Samp, Giampaolo: "Il pareggio sarebbe stato più giusto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sul mancato arrivo al Milan in estate: "E' stata una opportunità, poi quando si fanno scelte diverse non mi guardo mai indietro. Nessuna rivincita con il Milan"

Su Viviano: "Ha qualità e capacità, è un portiere freddo. Può gestire il ruolo con grande personalità".

Sei punti con Roma e Milan: "I valori in questo campionato li spostano due o tre squadre, nelle altre gare non c'è nulla di scontato. Le piccole non vanno più a difendere il fortino, hanno più coraggio e ambizione".

Sulla gara: "Abbiamo fatto una gara particolare, siamo stati bassi per meriti della qualità del Milan. Ho ampiamente riconosciuto i meriti della squadra rossonera".

Su Djuricic: "E' un diamante grezzo, pian piano ci arriveremo".

Sulla partita: "Le partite come quelle di oggi le devi giocare al massimo, il merito del Milan è stato quello di averci fatto giocare in maniera diversa da come siamo abituati, ci ha sollecitato molto. Siamo stati bravi sul piano difensivo. Avevamo bisogno di una partita a tutto tondo, nel contesto generale il pareggio sarebbe stato più giusto, come non è stata giusta la sconfitta dell'andata".

La Sampdoria vince in casa del Milan battendo i rossoneri 1-0. Tra poco le parole del tecnico blucerchiato Marco Giampaolo in conferenza stampa.