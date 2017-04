Lotti (Ministro dello Sport): "Grazie presidente Berlusconi per questi anni"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Anche il ministro dello Sport Luca Lotti ha voluto dedicare un pensiero all'addio di Silvio Berlusconi al Milan sancito oggi con la cessione a un gruppo cinese: “Sono un avversario politico di Silvio Berlusconi, non ho mai votato per lui e non lo farò mai. Ma vorrei oggi, da ministro dello Sport, da appassionato di calcio, da tifoso rossonero ringraziare Berlusconi per la sua straordinaria stagione alla guida del Milan. - scrive il ministro su Facebook - Sono stati anni di trionfi. Di grandi campioni. E di allenatori straordinari da Sacchi a Montella. Continueremo a litigare sulla politica, lo so. E da ministro tutte le squadre sono uguali, tutti hanno gli stessi diritti. Ma oggi è giusto dire: "Grazie Presidente" per questi anni incredibili”.