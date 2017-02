Malore arbitro per freddo, gara sospesa

E' accaduto in Savona-Ghivizzano, partita di Serie D

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - SAVONA, 5 FEB - L'arbitro si sente male per il freddo e la partita viene sospesa. E' accaduto durante la gara tra Savona e Ghivizzano Borgo a Mozzano, valevole per il campionato di serie D. la partita è stata sospesa al 43' del primo tempo. E' stato lo stesso arbitro a dire prima ai capitani delle squadre e poi a tecnici e dirigenti di stare male a causa del freddo. Pioggia e vento freddo stavano caratterizzando il meteo a Savona. Lo stadio Bacigalupo era un acquitrino: pozzanghere e raffiche di vento impedivano il gioco. Anche i giocatori hanno apprezzato la decisione dell'arbitro, Emilio Zanotti della sezione di Pavia. La partita è stata sospesa sulla 0-0. La squadra toscana era in 10 per l'espulsione dell'attaccante Zuppardo.