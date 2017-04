Man. United, Mourinho: "Ibra fuori? Ho scelto la squadra migliore"

Risultato finale: Manchester United-Chelsea 2-0

Scacco ad Antonio Conte da parte di José Mourinho, che ai microfoni di Sky Sports commenta così la vittoria per 2-0 ottenuta dal Manchester United ai danni del Chelsea: "Ibrahimovic in panchina? Ho scelto la squadra migliore, non è questione di far riposare i giocatori, e penso che sia andata bene. Il modulo? Lo avevamo già provato a Stamford Bridge in FA Cup e anche lì la gara era stata in nostro controllo fino all'espulsione di Herrera. Sapevamo che giocando in questo modo li avremmo messi in difficoltà".