Manchester United, Mourinho: "Abbiamo giocato per vincere"

Risultato finale: Leicester City-Manchester United 0-3

Al termine della gara in cui il Manchester United ha regolato con un netto 3-0 il Leicester City, José Mourinho analizza così la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sports: "Abbiamo giocato come sempre, cercando di vincere come le altre volte. Il Leicester ci ha reso la vita difficile, ma dopo 15 minuti abbiamo preso in mano la gara e poi siamo riusciti a creare occasione e quindi a segnare. L'unica differenza rispetto alle altre gare è che siamo andati all'intervallo sul 2-0 e poi abbiamo controllato".