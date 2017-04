Manchester United, Romero: "Al ritorno bisognerà far meglio"

© foto di Federico De Luca

Sergio Romero, portiere del Manchester United, ha commentato così ai microfoni di Sky Sport il pareggio in trasferta contro l'Anderlecht: "Abbiamo fatto una partita intelligente fino al gol del pareggio. Per noi era importante portare a casa la vittoria e per come si era messa la partita, è stato strano non aver fatto altri gol. Al ritorno dovremo fare meglio".

Cosa vi ha detto Mourinho nello spogliatoio? E cosa in vista della sfida di domenica contro il Chelsea?

"Ci ha detto che è un pareggio importante, adesso dobbiamo sperare nel ritorno. Sul Chelsea nulla perché ci penseremo da domani".