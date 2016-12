Maradona: "Non c'è tanta differenza tra Real Madrid e Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raggiunto da Sky Sport 24 in quel di Dubai, Diego Armando Maradona ha parlato del momento del Napoli: "Contro il Real Madrid sarà davvero dura, dispiace per il Napoli, ma affronta un grande club. Sarebbe stato meglio sfidarlo oggi, il club azzurro è in forma mentre loro hanno diverse assenze.

Non c'è tanta differenza tra Napoli e Juve, anzi a livello di gioco mi sembrano alla pari. Gol di Mertens col Torino? Era un cross, ma sta facendo davvero bene in un ruolo nuovo per lui

Higuain? De Laurentiis è disposto a vendere la moglie. Ha visto che la Juve aveva bisogno di un bomber e l'ha venduto, ognuno nel suo cuore sceglie, Napoli o Juve. Io ho scelto Napoli, Higuain la Juve. Dico questo perchè sono cambiati i tempi, prima eravamo attaccati alla maglia e non ai soldi".