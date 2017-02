Marino sul futuro di Kalinic: "I cinesi non si arrendono: accetterà"

© foto di Federico De Luca

L’ex direttore sportivo di Napoli, Atalanta e Udinese Pierpaolo Marino ha parlato a Radio Blu dei temi principali in casa gigliata: "La Fiorentina è una squadra che non sa più stupire, così come faceva invece nella prima fase della scorsa stagione. Sousa dà l’impressione di un allenatore che tira a campare. Manca quel cemento con la società che è indispensabile per un tecnico che è chiamato a prendere decisioni e i giocatori. Kalinic? I cinesi non si arrendono e Cannavaro sta ancora cercando una punta. Credo che il centravanti possa alla fine accettare, specialmente se il Tianjin andasse oltre all’offerta eccezionale già fatta”