Mario Tenerani: "Fiorentina, decisiva la mano di Corvino nel mercato invernale"

Natale viola all’insegna di tante riflessioni, prima che i viola rientrino dalle vacanze. Staranno fermi fino al 2 gennaio, ne avranno di tempo per rigenerarsi. Pensieri che viaggiano su quello che la Fiorentina avrebbe potuto fare e che alla fine non ha fatto. Soprattutto sulle ragioni per cui tutto questo è accaduto. Sono state settimane di discussioni sul lavoro di Sousa, su alcune formazioni che hanno seminato dubbi, ma anche su alcuni elementi che non hanno convinto. La Fiorentina è un’ottima squadra, ma non grande fino al punto di restare così. Stante che il mercato di gennaio non è facile da leggere e da sondare, la formazione avrebbe bisogno almeno di un innesto di qualità. Ma difficilmente, per quanto sappiamo, ci sarà: vivremo ancora un mercato all’insegna della spesa molto contenuta. A meno che non ci sia una partenza eccellente, forse anche due. Su questo fronte la società viola fa capire che non sarà ceduto nessuno, ma potrebbe essere pure una strategia. Le voci su Badelj sono molto pesanti. A Milano, sponda rossonera, lo cercano con insistenza. Per inteso, c’è pure l’Inter sulle tracce del centrocampista croato. Il mercato è stano, quello che sembra impossibile diventa praticabile immediatamente. E allora, Badelj potrebbe anche partire - del resto non firma il contratto nuovo e quindi per non perderlo a zero euro la Fiorentina dovrà comunque cederlo a giugno -, ma dovrebbe essere sostituito al meglio. E’ un ingranaggio troppo importante del centrocampo viola per pensare di rinunciare a lui a cuor leggero. Strategicamente sarebbe una cessione molto più velenosa di quella di Alonso. Una zona del campo diversa e più delicata.

Dunque, tra le varie riflessioni, a cominciare da una classifica deficitaria e un allenatore che a giugno divorzierà dalla Fiorentina, entra anche il mercato. Questa finestra invernale, grazie all’esperienza di Corvino, dovrebbe essere sfruttata a dovere. Speriamo.