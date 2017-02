Matuzalem su Totti: "Ottimo giocatore ma i fuoriclasse sono altri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francelino Matuzalem, centrocampista brasiliano, attualmente in forza al Monterosi in Serie D, ha parlato ai microfoni di Radio Incontro Olympia: "Ho giocato con Baggio, grande persona e straordinario calciatore. Credo che è stato l’ultimo vero numero 10 del calcio Italiano. Totti è un ottimo giocatore, ma i fuoriclasse sono altri. Ha fatto la storia ci mancherebbe, ma se parliamo di giocatori spettacolari non c’è paragone. Come Baggio non c’è mai stato, i suoi numeri e la sua classe".