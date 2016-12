Middlesbrough, Karanka: "Dobbiamo imparare dai nostri errori"

© foto di Alvaro Hernandez

Aitor Karanka, manager del Middlesbrough, è alquanto amareggiato per la sconfitta in casa del Burnley. Ecco le sue parole ai microfoni della BBC: "Questo è stato un match completamente sotto controllo. Questo è frustrante. Abbiamo avuto molte chance, ma non abbiamo concretizzato. Dobbiamo imparare dai nostri errori".