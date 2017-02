© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una strategia 'alla Allegri'. Sinisa Mihajlovic, scrive Tuttosport oggi in edicola, pensa a un Torino a trazione integrale per sfidare un Pescara in crisi. Un 4-2-3-1 con Iago, Ljajic e Iturbe tutti insieme in campo dietro a Belotti.