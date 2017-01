Milan, attacco influenzale per Romagnoli. Paletta-Gomez contro il Toro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessio Romagnoli verso il forfait in vista della sfida di Coppa Italia contro il Torino, gara valida per gli ottavi di finale. Il difensore classe '95 non s'è allenato quest'oggi perché colpito da una sindrome influenzale e giovedì mister Montella dovrebbe dar spazio a Gustavo Gomez al fianco di Paletta. Tornati in gruppo, invece, Abate e Kucka.