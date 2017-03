Milan, Bacca: "Devo continuare a lavorare, ora vogliamo l'Europa"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

AI microfoni di Sky Sport ha parlato al termine di Milan-Chievo l’attaccante rossonero Carlos Bacca: “Dedico questi gol a mia moglie che è il suo compleanno, alla mia famiglia. Oggi è stato un giorno facile perché ho fatto due gol, sono felice e devo lavorare di più su tutto, non sol sui rigori. Sono un giocatore che deve dare sempre il massimo, tutti si aspettano di più da me e io devo lavorare. La mia forma migliore? Lo spero, lavoro tutta la settimana per stare al meglio per i compagni e oggi ho dato tutto. Devo continuare a lavorare. Il Milan deve stare sempre in Europa, deve pensarci sempre, siamo lì e dobbiamo continuare perché è quello il nostro obiettivo”.