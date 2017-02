Milan, Bacca mantiene la promessa e paga la cena alla squadra

Fonte: milannews.it

Promessa mantenuta. Carlos Bacca lo aveva detto: “Per scusarmi con i miei compagni li porterò a cena fuori”. E così è stato, nel venerdì milanese. Tutta la squadra al ristorante, offre il colombiano: “Sì, pago io - ha detto al momento dell’arrivo - Questa è la cena di tutta la squadra, carne per tutti. Montella non si arrabbia? No perché dovrebbe…”, ha risposto ridendo. Visi distesi, alla vigilia dell’importante match contro la Fiorentina che potrebbe mantenere vive le ambizioni europee della squadra di Montella. Alla cena ha partecipato anche Bonaventura, per lui la prima uscita dopo l’infortunio che ha di fatto messo fine alla sua stagione. Oltre al gruppo completo dei giocatori, presente anche - ovviamente - l’allenatore rossonero e il direttore sportivo, Rocco Maiorino. Quaranta gli invitati totali.