Milan, Bacca: "Partita difficile, ma noi siamo il Milan"

Ai microfoni di Sky Sport, prima della gara contro la Juventus, parla l'attaccante colombiano del Milan, Carlos Bacca. Ecco quanto riportato da MilanNews: "Lavoriamo tutti i giorni per il nostro gioco. Oggi c'è una partita difficile contro la prima in classifica, ma siamo il Milan e dobbiamo dare sempre il massimo". Sull'Europa League vinta allo Juventus Stadium: "Qui ho vinto il primo titolo con la maglia del Siviglia. Ho sempre in testa quel momento ma ora gioco per il Milan".