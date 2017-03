Milan, Bonaventura a Milanello: poi terapie a Carnago. Gomez in gruppo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono già passati 2 mesi dall'infortunio di Bonaventura, in fase di recupero e venerdì gradita sorpresa a Milanello: Jack ha fatto visita alla squadra - impegnata nell'unico allenamento del mattino -, proseguendo poi le terapie proprio all'interno del centro sportivo di Carnago. I suoi compagni hanno iniziato la sessione in palestra e successivamente (dopo il torello di riscaldamento) sviluppato sul centrale una serie di esercitazioni tattiche basate su possesso e non possesso. Infine partitella a campo ridotto. I singoli: Bertolacci e Suso hanno svolto una seduta personalizzata. Sullo spagnolo, in particolare, da segnalare un lavoro specifico sul rialzato, cominciando a usare anche il pallone. Gustavo Gomez, invece, si è allenato in gruppo.