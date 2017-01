Milan, Bonaventura: "Juve scoglio difficile da superare ma ci proveremo"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Al termine della sfida contro il Torino, Giacomo Bonaventura è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Nel primo tempo siamo partiti un po' troppo lenti poi abbiamo accelerato un po'. Sono calati anche i ritmi della partita e sono venute fuori le nostre qualità".

Ti trovi meglio a centrocampo o in attacco?

"In avanti posso fare qualche gol in più ma non ci sono preferenze. Quando c'è una squadra organizzata così posso giocare in qualsiasi ruolo".

Nei quarti di finale c'è la Juventus.

"Il Torino è una bella squadra, ma la Juve sarà uno scoglio difficile da superare ma ci proveremo".

Lunedì c'è di nuovo il Torino.

"I granata sono difficili da affrontare, dobbiamo fare possibilmente anche meglio di questa sera".