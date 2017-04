Milan, capitan Montolivo torna in campo con la Primavera

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Milan Primavera capace di dilagare contro un Vicenza spazzato dal campo. Il vantaggio di Cupone aveva illuso gli ospiti, finiti poi nel mirino di Zanellato e Cutrone, autori entrambi di una doppietta. Sono loro i grandi protagonisti del pomeriggio del Vismara. Da segnalare il ritorno in campo del Riccardo Montolivo, in campo per 67'.