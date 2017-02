Milan, Deulofeu: "Dimenticare la partita di oggi e pensare a mercoledì"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la gara contro la Samp, il neo acquisto del Milan Gerard Deulofeu ha parlato in mixed zone: "Mi trovo bene, il Milan è una grande squadra, i miei compagni mi aiutano. Dobbiamo dimenticarci della partita di oggi e concentrarci su mercoledì. Non riesco a credere a quello che è successo oggi, ma dobbiamo dimenticare il passato - evidenzia Milannews.it - Se credo ancora all'Europa? Sì, ma preferisco pensare giorno per giorno, allenarsi bene e i risultati arriveranno al 100%".