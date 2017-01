Milan, l'ex Albertini: "Locatelli è un giocatore da prima pagina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex centrocampista del Milan, Demetrio Albertini, ospite a Milan Tv, si è soffermato sulle qualità del giovane Manuel Locatelli: "Anche io, come Locatelli, ho iniziato la carriera nella squadra in cui sono cresciuto. Per me Locatelli è un giocatore da copertina, ma per diventare protagonista di questa squadra deve entrare nel quotidiano giorno dopo giorno e questo lo si può fare solo attraverso il lavoro. Locatelli, al momento, è un titolo perchè se lo è meritato giocando così giovane titolare in una squadra importante come il Milan e facendo anche dei gol straordinari. Adesso gli serve solo l'esperienza, che non si compra ma si fa sul campo".