Milan, Lapadula: "Che sofferenza dopo il rigore, ma la Supercoppa è nostra"

L'attaccante del Milan Gianluca Lapadula racconta su Twitter la delusione per il rigore fallito ieri in Supercoppa. Un errore che alla fine non ha comunque influenzato l'esito della competizione, vinta dai rossoneri di Montella. Questo il tweet dell'ex Pescara: "Che sofferenza dopo il primo rigore, però la Supercoppa la portiamo a casa noi!".

Che sofferenza dopo il primo rigore, però la Supercoppa la portiamo a casa noi! #ForzaMilan #supercoppa @acmilan pic.twitter.com/c0pm92gyNx — GLapadula (@G_Lapadula) 23 dicembre 2016