Milan, Montella: "Bello scendere dall'aereo con la coppa. Sogno da sempre"

Intervistato da SkySport, il tecnico del Milan Vincenzo Montella è tornato sulla Supercoppa vinta a Doha contro la Juventus: "I momenti più belli? Sicuramente il gol di Pasalic, sembrava non arrivasse mai il pallone, non si capiva se entrava o meno in porta. Poi ricordo con piacere la foto che ho fatto dopo la partita con mio fratello e Caccia. Oltre la foto che abbiamo fatto tutti insieme con la Supercoppa. Mi piace molto anche l'immagine mentre scendo dall'aereo con la coppa insieme a Galliani. L'ho sempre sognato".