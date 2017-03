Milan, personalizzato per Bacca. Honda sulla via del recupero

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riferisce Milan TV, nell'allenamento tenutosi questa mattina a Milanello il centravanti colombiano Carlos Bacca - squalificato in vista della prossima sfida contro il Genoa - ha svolto lavoro personalizzato. Keisuke Honda, invece, è sulla via del recupero: il calciatore giapponese si è allenato in gruppo ad eccezione della partitella finale.