Milan, Pirlo su twitter rende omaggio a Silvio Berlusconi

Tramite il suo profilo twitter, il regista del New York City Andrea Pirlo - che ha vestito la maglia del Milan per dieci stagioni - ha voluto rendere omaggio a Silvio Berlusconi, da oggi ex presidente del club rossonero: "L'uomo che ha scritto la storia del Milan ed ha iniziato la mia! Grazie Presidente".