Milan, Poli: "Abbiamo gli attributi, gran spirito. A Roma per vincere"

Così a Premium Sport

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Poli, centrocampista del Milan, dopo la vittoria col Bologna ha parlato ai microfono di Premium Sport: "Abbiamo dimostrato di avere gli attributi, siamo molto contenti. C'è un buono spirito, una gara così ricca di adrenalina non me la ricordo. Ora dovremo andare a Roma per vincere. Nella mia carriera ho sempre giocato con continuità, ma da un anno a questa parte sto giocando meno. Non mi sono mai lamentato e provo a dare il massimo in allenamento, così come negli spezzoni in campo. Se non fosse stato così, non avrei fatto questa prestazione. Per la maglia che indossiamo abbiamo l'obbligo di far bene."