Mondonico sul Napoli: "Azzurri più determinati della Roma per il 2° posto"

© foto di Federico De Luca

Emiliano Mondonico, ex tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ho visto la Roma con l’Atalanta ed ho visto una squadra in difficoltà. L’Atalanta ha i suoi meriti in questo pareggio, ma questo significa che i giallorossi non sono nel momento migliore. Il Napoli invece mi pare essere in grande condizione, sono fiducioso sulla rimonta della squadra di Sarri. Gli azzurri mi sembrano più determinati della Roma al raggiungimento del secondo posto in campionato".