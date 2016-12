Montefusco: “Napoli, flop 2016 è De Laurentiis. L’anno scorso serviva altro”

Enzo Montefusco, ex calciatore ed ex tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte in merito al 2016 della squadra azzurra.

L’arrivo di Pavoletti? "Quattro mesi fa sarebbe stato un ottimo acquisto, oggi resta il dubbio degli infortuni. Bisogna verificare bene che sia un giocatore recuperabile, ma se lo staff medico del Napoli è di grande livello e se lo giudica idoneo si può stare tranquilli".

Il migliore del 2016? "E' stato Sarri che ha dato un’impronta importante a questa squadra, ma vorrei che incidesse di più sulla società in sede di campagna acquisti. Dovrebbe far sentire la sua voce con la società. L'anno scorso con un mercato diverso a gennaio si sarebbe raggiunto lo scudetto, speriamo che quest'anno non capiti lo stesso errore. Darei qualche ricambio ad alcuni giocatori che ne hanno meno, e penserei bene anche al discorso per quanto riguarda il portiere".

Flop? "Mi ha deluso la società. Il flop è De Laurentiis. Chiariamo: è stato fatto un ottimo lavoro, ma a gennaio dell'anno scorso bisognava rischiare qualcosa in più", le parole di Montefusco riportate da Tuttonapoli.net.