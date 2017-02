Montella: "Zapata capitano? Si meritava la fascia, atteggiamento ok"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Milan, Vincenzo Montella, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Bologna, parlando anche della fascia di capitano a Zapata: "Era quello che aveva più militanza nel Milan rispetto agli altri 11 che erano in campo. Mi è piaciuto il suo atteggiamento perché non ha giocato quasi mai in questi mesi, ha avuto un certo spessore in termini di personalità e correttezza. Per me se la meritava la fascia, è un giocatore importante per la nostra squadra".