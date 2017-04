Napoli, Allan: "Pensiamo gara dopo gara, felici per i tre punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria con l'Udinese, il giocatore del Napoli Allan ai microfoni de La Domenica Sportiva ha detto: "Dal primo minuto abbiamo sempre comandato il match, loro hanno difeso bene, siamo entrati più cattivi nella ripresa e siamo felici della vittoria. Noi dobbiamo pensare partita per partita, Lazio e Juve ormai sono passato, dobbiamo guardare avanti, pensare a questi tre punti e alla trasferta col Sassuolo che sarà difficile. Siamo scesi in campo concentrati, consapevoli di voler conquistare i tre punti, siamo felici per i tifosi che erano qui, ora passeremo una Buona Pasqua".