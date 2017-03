Napoli, allenamento post Juve. A parte Allan e Tonelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ripresa degli allenamenti per il Napoli dopo la gara con la Juventus. La squadra si è divisa in due gruppi. Corsa e scarico per chi ha giocato dall'inizio allo Juventus Stadium. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in un lavoro atletico con circuito di forza e rapidità. Di seguito partitina a campo ridotto. Differenziato per Allan e Tonelli. Domani allenamento di pomeriggio.