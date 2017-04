Napoli, avv.Grassani spiega: “Higuain chiede tanto, non gli dobbiamo soldi”

Non solo la doppietta contro il Napoli, Gonzalo Higuain ha avviato la procedura per chiedere 600mila euro di diritti d'immagine alla sua vecchia squadra. Intanto, ai microfoni di Radio Marte, è intervenuto Mattia Grassani - legale del club partenopeo - facendo il punto sulla querelle tra il Pipita della Juventus e la società del presidente Aurelio De Laurentiis: "Higuain chiede al Napoli il rimborso di una somma importante che, a suo modo di vedere, gli spetterebbe e che invece il Napoli ha versato agli enti fiscali dello Stato come contributo di solidarietà. Non si tratta quindi di diritti d'immagine, ma di una controversia fiscale-tributaria. Per rispetto del Collegio Arbitrale saranno i giudici a decidere, ma il Napoli ritiene di non dover dare neanche un euro al signor Higuain. Si tratta di una somma già versata allo Stato per conto del giocatore. Si tratta di un percorso convalidato da apposite autorità. Di questa vicenda si sentirà parlare ancora per un po', siamo ancora alle schermaglie iniziali, il Collegio non è ancora costituito. Il procedimento una volta iniziato sarà molto veloce", le parole riportate da Tuttonapoli.net.