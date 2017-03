Napoli, corsa sul campo e palestra per Tonelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppia seduta per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il "lunch match" di Empoli, anticipo della 29esima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 12,30. Al mattino la squadra ha svolto attivazione e circuito di forza in avvio. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi. Difensori e centrocampisti sono stati impegnati in una seduta tecnico tattica, mentre gli attaccanti hanno svolto esercitazioni al tiro. Corsa sul campo e palestra per Tonelli. Nel pomeriggio seconda sessione di lavoro. A riferirlo è il club azzurro mediante il proprio sito ufficiale.