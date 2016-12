Napoli, De Laurentiis su Milik: “Da febbraio in campo, col Real Madrid ci sarà”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In occasione dell’intervista concessa a Premium Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato del recupero fisico di Arkadiusz Milik. “Adesso rientrerà Milik che ha fatto allenamenti fantastici e già calcia di destro e di sinistro. Non voglio fare false previsioni ma io dal 1° febbraio sono convinto che lo rivedremo sul campo, prontissimo per la sfida del Bernabeu contro il Real Madrid”, ha detto il patron azzurro.