Napoli, De Nicola: “Pavoletti non è pronto per giocare, ma sta guarendo”

All'uscita di Villa Stuart, dopo le visite mediche svolte da parte di Leonardo Pavoletti, il dottore della SSC Napoli, Alfonso De Nicola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: “Pavoletti ha svolto tra gli altri anche il test isocinetico, importante per una valutazione funzionale del ginocchio. Il ragazzo è in via di guarigione ma è chiaro come non sia ancora pronto per giocare partite. Sta seguendo un programma di riabilitazione che continuerà fino a che non sarà pronto. Esito positivo dalla risonanza? Questo non posso dirlo, ha dato l’esito che doveva dare chiarendoci molto la situazione. Tempi di recupero? Non fatemene parlare, intanto domani completiamo tutti gli accertamenti perché noi dobbiamo essere convinti. Domani ci saranno i test riguardanti la parte cardiologica, sapete quanto siano importanti in Italia. Ecocardiogramma, prova da sforzo e dei nostri test funzionali che guarderemo insieme che ha effettuato oggi a Villa Stuart. Metteremo insieme tutto e daremo vita ad una relazione su quanto visto, decidendo il da farsi”, le parole riportate da Tuttonapoli.net.