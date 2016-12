Napoli, difesa inedita contro la Samp: spazio a Maksimovic e Tonelli

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Emergenza in difesa per il Napoli. In vista della sfida con la Sampdoria del 7 gennaio, come spiega la redazione di Radio Kiss Kiss, Maurizio Sarri dovrà fronteggiare una vera emergenza in difesa. Koulibaly e Ghoulam non saranno a disposizione in quanto partiti per la Coppa D’Africa, Albiol sarà squalificato e le condizioni di Chiriches saranno da valutare. Se anche il rumeno non dovesse essere a disposizione la coppia difensiva sarà composta dall’inedito duo Maksimovic-Tonelli.