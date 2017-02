Napoli, differenziato e palestra per Tonelli

© foto di Insidefoto/Image Sport

Allenamento pomeridiano oggi per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna al Dall'Ara di sabato 4 febbraio alle ore 20,45 per il posticipo della 23esima giornata di Serie A. La squadra ha svolto una prima fase di attivazione e di seguito lavoro tecnico con sagome e paletti. Successivamente partitina a campo ridotto e chiusura con seduta tecnico tattica. Differenziato e palestra per Tonelli. Domani allenamento pomeridiano e partenza per Bologna.