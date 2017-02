Napoli, differenziato per Lorenzo Tonelli

Fonte: Sscnapoli.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano la partita contro il Genoa di venerdì sera (20,45) per l'anticipo della 24esima giornata di serie A. La squadra ha svolto attivazione in avvio e poi partitina a campo ridotto. Chiusura con seduta tecnico tattica. Differenziato per Tonelli.