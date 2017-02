© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Napoli Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro il Genoa, gara valida per la 24esima giornata di Serie A. Non ha recuperato Tonelli, il difensore ex Empoli è out insieme agli squalificati Hysaj e Callejon. Di seguito l'elenco completo.

Portieri - Reina, Rafael, Sepe.

Difensori - Albiol, Chiriches, Ghoulam, Milanese, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Strinic.

Centrocampisti - Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini.

Attaccanti - Insigne, Mertens, Pavoletti, Milik.