Napoli, Ghoulam e l'indizio social: “Com'è bella questa città”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Messaggio tutto da interpretare quello pubblicato da Faouzi Ghoulam mediante la sua pagina ufficiale su Twitter. L'esterno algerino, nelle ultime uscite fuori dai titolari di Maurizio Sarri, è in scadenza nel 2018 e le trattative per il rinnovo con il Napoli non sono state positive. In serata, però, il calciatore ha scritto un elogio alla città partenopea: “Com'è bella questa città, ho capito una cosa: Napoli senza i napoletani non è più Napoli. Forza Napoli sempre e forza i napoletani”. Un messaggio che può significare un avvicinamento tra le parti oppure la volontà di Ghoulam di continuare la sua esperienza all'ombra del Vesuvio. Le prossime settimane potrebbero schiarire la situazione.