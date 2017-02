Napoli, Giaccherini: "Bravi a sbloccarla, ora con il Real per giocarcela"

Risultato finale: Napoli-Genoa 2-0.

© foto di Insidefoto/Image Sport

Gol all’esordio dal primo minuto in campionato e grande gioia per Emanuele Giaccherini. Queste le sensazioni dell’esterno offensivo del Napoli ai microfoni di Premium Sport: “Il Genoa è una squadra difficile da affrontare, perché giocano a tutto campo uno contro uno. Sapevamo sarebbe stata dura, nella ripresa l’abbiamo sbloccata e poi con il due a zero abbiamo controllato la gara. Ora c’è questa sfida al Real Madrid, è una gara bellissima che tutti vorrebbero giocare. Da domani penseremo a preparare questa sfida, loro sono la squadra più forte al mondo, lo dicono i numeri. Hanno vinto 10 Coppe dei Campioni, ma andremo lì per giocarcela. Speriamo di poter regalare tante gioie ai nostri tifosi”