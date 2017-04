Napoli, Giaccherini recuperato: oggi ha lavorato con il gruppo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro l'Udinese di sabato 15 aprile (ore 20,45) per la 32esima giornata di Serie A. La squadra in avvio ha svolto attivazione e successivamente partitina a campo ridotto. Di seguito seduta tecnico tattica, fasi di svolgimento del gioco e chiusura con esercitazioni sui calci da fermo. Giaccherini ha lavorato interamente col gruppo.