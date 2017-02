Napoli, Hysaj a disposizione per la Champions. A parte Tonelli

Fonte: Sscnapoli.it

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Seduta pomeridiana oggi a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match del Bernabeu contro il Real Madrid per l'andata dell'ottavo di finale di Champions League in programma mercoledì alle ore 20,45. La squadra ha svolto una prima parte dedicata ad un lavoro tecnico con le sagome. Successivamente attivazione e partitina a campo ridotto. Chiusura con seduta tecnico tattica. Hysaj ha svolto allenamento completo con il gruppo. Differenziato per Tonelli. Domani allenamento mattutino e poi partenza per la Spagna.