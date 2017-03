© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue in casa Napoli la preparazione in vista del match contro la Juventus, posticipo della 30esima giornata di Serie A del 2 aprile al San Paolo (ore 20,45). Al mattino la squadra si è alternata nel lavoro. Prima sono andati in campo i difensori che hanno svolto seduta tecnica con il drone. Successivamente è stata la volta dei centrocampisti e gli attaccanti che sono stati impegnati in una seduta tecnica specifica. Nel pomeriggio prima fase dedicata al riscaldamento e successivamente lavoro tecnico con le sagome. Chiusura con partita di due tempi a campo ridotto. Hysaj ha svolto l'intera seduta con il gruppo, differenziato sul campo per Reina. Lo spagnolo è sulla via del recupero e dovrebbe essere a disposizione per il match contro i bianconeri.