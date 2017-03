Napoli, Hysaj: "Dobbiamo affrontare il Crotone come fosse il Real Madrid"

L’esterno del Napoli Elseid Hysaj ha presentato così la sfida ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente siamo rimasti male per la sfida contro il Real, abbiamo giocato bene e siamo arrabbiati per il risultato finale. Speriamo di mettere in campo questa rabbia oggi. Stiamo migliorando, stiamo lavorando in allenamento sulle palle inattive perché bisogna limare questi piccoli particolari. Speriamo di migliorare e non prendere più questi gol. Dobbiamo affrontare il Crotone come fosse il Real Madrid, sono queste le gare più difficili da affrontare. Siamo carichi e speriamo di scendere bene in campo”.