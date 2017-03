Allenamento mattutino per il Napoli a Castelvolturno in vista della gara di domani in trasferta contro l'Empoli. Al termine della seduta, il tecnico Maurizio Sarri ha diramato la lista dei calciatori convocati.

Ecco l'elenco completo: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Strinic, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini, Callejon, Insigne, Mertens, Pavoletti, Milik.

Differenziato sul campo, invece, per il difensore Lorenzo Tonelli.