Napoli, l'allenamento odierno: trauma contusivo per Hysaj

© foto di Federico De Luca

Seduta pomeridiana oggi a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match del Bernabeu contro il Real Madrid per l'andata dell'ottavo di finale di Champions League in programma mercoledì alle ore 20,45. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall'inizio con il Genoa hanno svolto attivazione e partitina a campo ridotto. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati su circuito atletico di forza e di seguito blocchi di partitine a tema. Differenziato per Tonelli. Hysaj è uscito dal campo prima del termine della seduta per un leggero trauma contusivo alla caviglia destra. Per l'esterno azzurro nulla di grave. Domani allenamento di pomeriggio.