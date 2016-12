Napoli, l'ex Aglietti su Pavoletti: "A Viareggio punito per eccesso d'egoismo"

© foto di Federico Gaetano

Alfredo Aglietti, ex attaccante del Napoli ma anche ex allenatore di Leonardo Pavoletti ai tempi del Viareggio, si è concesso in un'intervista al quotidiano Il Roma raccontando un episodio di quell'annata: "Pochi minuti dopo il suo ingresso in campo peccò d’egoismo, calciando in porta dalla linea di fondo mentre in area era libero un suo compagno. Lo sostituì subito per 'punirlo' ma, alla lunga, questi errori aiutano a crescere. Oggi Leonardo ha raggiunto la piena maturità, nel Genoa ha dimostrato tutte le sue qualità. Per caratteristiche è adatto al gioco di Sarri e sono certo sarà farsi apprezzare dall’esigente pubblico di Napoli. Magari qualche tifoso sperava in un altro attaccante ma vi assicuro che Pavoletti è un ragazzo ed un attaccante eccezionale, ha sempre voglia di migliorare. Ha un grande colpo di testa e in area di rigore è fortissimo", le parole dell'attuale tecnico dell'Ascoli in merito all'attaccante che si trasferirà a breve al Napoli.